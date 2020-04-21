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    HaberlerEğitim Haberleri Konuk Eş Anlamlısı Nedir? Konuk Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:44 |

    Konuk Eş Anlamlısı Nedir? Konuk Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Anlamı üzerinden konuk kelimesi kullanılırken aynı zamanda eş anlamlı sözcüğü de aynı oranda değerlendirilmektedir. Bu kelimenin eş anlamlısını öğrenebilir ve farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Konuk eş anlamlısı nedir? İşte, konuk kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Konuk Eş Anlamlısı Nedir? Konuk Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Bir kişinin evine ya da başka bir yere geçici olarak gelen, bir süre kalan kişilere konuk denmektedir. Konu kelimesi için TDK üzerinden Ayrıca, ‘misafir’ sözcüğü eş anlamlı olarak bizi karşılıyor.

    Konuk Eş Anlamlısı Nedir?

    Konuk kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden eş anlamlı ifadesi ile ‘misafir’ şeklinde yer almaktadır. Kısa süreliğine ev ya da işyerleri ile beraber farklı noktalara gelmiş kişilere konuk veya misafir denmektedir. Verilen anlam ile beraber yazılış ve okunuşu farklı olsa bile anlamları ile kullanabilirsiniz.

    Konuk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Misafir ya da konuk fark etmeden cümle içerisinde ve tek başına rahatça bu iki kelimeyi de kullanmanız mümkün.

    ‘’Konuklarımız bugün geliyor.’’

    ‘’Onu bir hafta boyunca misafir etmekten memnuniyet duyarım.’’

    Kısa süreli ziyaret olarak da bilinen konuk ve misafir kelimelerini bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

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