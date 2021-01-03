BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01 ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Korku Zıt Anlamlısı Nedir? Korkunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
    ABONE OL
    03.01.2021 - 04:22 |

    Korku Zıt Anlamlısı Nedir? Korkunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Korku kelimesi günlük hayatımızda varlık gösteren bir duyguyu ifade etmek amaçlı kullanılan bir kelimedir. Korku kelimesi kişinin bazı olaylardan kendini sakınmasına, bazı kişilerden kendini sakınmasına veya bazı ortamlarından kendini sakınmasına kadar yol açabilecek yoğun bir duygudur. Bu duygunun tesiri her insanda farklı bir derecede rol oynamaktadır. Korku zıt anlamlısı nedir? Korkunun zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili olan bilgileri detayları ile derledik.

    Korku Zıt Anlamlısı Nedir? Korkunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Korku kelimesi zıt anlamı cesaret kelimesi oluşturur. Korku kelimesi bir sözlük olmasının yanı sıra aynı zamanda insani açıdan bakıldığında bir duyguyu ifade eder.

    Korkunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Korku her insanın içinde var olan bir duygudur. Kimi insan bunu içinde yaşar, kimi insan ise bunu dışı yansıtmaktadır. Kimi insan korkusunun dışa yansıtmaya çekinirken, kimi insan ise bunu dışı yansıtmak da herhangi bir sakınca görmez.

    Korktuğunu her fırsatta dile getirip insanlara gösterebilir. Bunu bir gurur meselesi haline getirmez. Bunun yanı sıra korku en doğal duygulardan birisini teşkil etmektedir. İnsanın korkması kadar bu hayatta doğal bir şey yoktur. Korkunun zıt anlamlı kelimesini aynı zamanda cesaret kelimesi oluşturmaktadır. Cesaret de korkunun tam tersi olarak kişinin korkmaması ne ifade eder

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek

    Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek

    Sıradaki Haber