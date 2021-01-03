Korku Zıt Anlamlısı Nedir? Korkunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Korku kelimesi zıt anlamı cesaret kelimesi oluşturur. Korku kelimesi bir sözlük olmasının yanı sıra aynı zamanda insani açıdan bakıldığında bir duyguyu ifade eder.



Korkunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Korku her insanın içinde var olan bir duygudur. Kimi insan bunu içinde yaşar, kimi insan ise bunu dışı yansıtmaktadır. Kimi insan korkusunun dışa yansıtmaya çekinirken, kimi insan ise bunu dışı yansıtmak da herhangi bir sakınca görmez.



Korktuğunu her fırsatta dile getirip insanlara gösterebilir. Bunu bir gurur meselesi haline getirmez. Bunun yanı sıra korku en doğal duygulardan birisini teşkil etmektedir. İnsanın korkması kadar bu hayatta doğal bir şey yoktur. Korkunun zıt anlamlı kelimesini aynı zamanda cesaret kelimesi oluşturmaktadır. Cesaret de korkunun tam tersi olarak kişinin korkmaması ne ifade eder