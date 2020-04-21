Körle Yatan Şaşı Kalkar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

TDK’ya göre körle yatan şaşı kalkar atasözü, ‘yanlış insanlarla arkadaşlık kuran kişiler onların huylarını kapabilir’ biçiminde ifade edilmektedir.

Körle Yatan Şaşı Kalkar Atasözünün Anlamı Nedir?

Kötü ve ahlaksız olan, değersiz insanlarla arkadaşlık kurmak, ister istemez bazı zamanlarda onların kötü huylarını almak anlamına gelir. Nitekim insanı en çok etkileyen kişiler çevresindeki yakın olanlardır. Bu kişileri anlatmak için ise körle yatan şaşı kalkar atasözü kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Kısa ve özlü öğütler veren ve kısa deyimler olarak bilinen cümleler atasözüdür. Bu atasözleri arasındaki körle yatan şaşı kalkar halk arasında yaygın kullanılanlardan biridir. Özellikle kötü bir huya ve karaktere sahip olan insanlarla yakın arkadaşlık kurmanın, onlara benzemeye başlayacağını anlatır. O yüzden mutlaka huyu kötü olan ve ahlaksız kişilerden mutlaka uzak durulması gerekmektedir. İnsanlara bunu anlatmak için ise körle yatan şaşı kalkar atasözü kullanılır.