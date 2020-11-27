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    27.11.2020 - 14:24 |

    Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Türk kültürünün geçmişten günümüze ayrılamaz bir parçası haline gelmeyi başaran atasözleri ile ilgili arama motorlarında oldukça fazla arama yapılmaktadır. Bu aramalardan biri ise Körler sağırlar birbirini ağırlar atasözü olarak karşımıza çıkar. Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar atasözünün anlamı ne demek? Sizler için bu sorunun cevabını derledik.

    Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

     Atalarımızın uzun deneyimlerine dayanan yargılar, tecrübeler, bilgece düşünce ya da öğütler olarak ifade eden ve kalıplaşmış biçimleri bulunmakta olan kamuca benimsenmiş özlü sözlerdir. Atasözleri oldukça eğitici ve öğretici özellikler taşırlar ve anonimlerdir. Halk arasında da dilden dile dolaşıp günümüz kuşaklarına aktarılmışlardır. Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar Atasözü de bunlardan biridir. 

     Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar Atasözünün Anlamı Ne Demektir? 

     Kötü nitelikte olan kişi grupları için söylenmiş olan bu atasözü, nankörlükler, riyakarlıklar, hırsızlık, yalan konuşma, ırz düşmanlıkları, fesatlık gibi konularda insanların yüz karalısı durumunu yaşayan kişiler, bunları yapan ve yaşayan diğer kişilerle oldukça iyi anlaşırlar.

     Çünkü onların bekledikleri, yaptıkları da bundan ibaret olur. Birbirlerine kızmadan, gücenmeden geçinebilirler. 

     Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar Atasözünün Kısaca Açıklaması

     Ruhları kör olanlar görmemiş gibi davranarak, manevi kişilikleri ise sağır olanlar duymamış gibi davranır ve birbirlerini idare ederler.

     

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