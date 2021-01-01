Körpe Zıt Anlamlısı Nedir? Körpenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Körpe sözcüğünün TDK'da yer alan zıt anlamı; kart olarak ifade edilebilir. Herhangi bir eşya, olay, durum ya da insan için kullanılan bu kelime, daha çok yaşlanmış, eskimiş anlamlar için kullanılır.

Körpenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

İlk önce körpe kelimesinin anlamını bilmek, zıt anlamının öğrenilmesi açısından önemlidir. TDK'ya göre bu kelimenin anlamı; ''dalından koparılmamış, oldukça taze olan'' şeklinde belirtilmektedir. Bunun yanı sıra bu kelime çiçekler adına kullanılırken, mecazi şekilde insanlar adına daha çok genç veya toy anlamında kullanılır. Körpe kelimesinin zıt anlamı ise; kart olarak belirtilmiştir. Körpe ve kart sözcüklerine aşağıdaki gibi örnek vermek önemlidir;

- Körpe çiftler zaman geçtikçe kartlaşmaya başlamışlardı.

- Körpe meyvelerin kartlaşması için biraz daha zaman gerekli.