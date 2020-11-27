Kötü Komşu İnsanı Mal Sahibi Eder Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu atasözünün orijinal hali ''Kötü Komşu İnsanı Hacet Sahibi Eder''dir. Hacet, ihtiyaç demektir. Kötü komşular, ihtiyaçlarımızı gidermek için bize yardımcı olmaz. Bu nedenle ihtiyaç duyduğumuz şeyleri ödünç almak yerine satın alırız.

Kötü Komşu İnsanı Mal Sahibi Eder Atasözünün Anlamı Ne Demek?

TDK'ya göre Kötü Komşu İnsanı Mal Sahibi Eder sözünün iki anlamı var.

Birinci Anlamı: İhtiyacımız olduğunda yardım istediğimiz kişiler bizden desteğini esirgerler. Kimsenin bize yardımcı olmadığı durumlarda sorunları kendi çabalarımızla aşarız.

İkinci Anlamı: Ödünç istediğimiz şeyleri kötü komşular vermez. Böyle durumlarda gidip o şeyi satın almak zorunda kalırız.

Kısaca Atasözünün Anlamı

Kısaca bu atasözünde, kötü komşuların dolaylı olarak mal sahibi olmamızda pay sahibi olduğu anlatılır.