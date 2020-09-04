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    HaberlerEğitim Haberleri Kovid-19 hastalarına YÖK’ten kayıt hakkı
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    04.09.2020 - 07:00 |

    Kovid-19 hastalarına YÖK’ten kayıt hakkı

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kovid-19 nedeniyle karantinada olup üniversitelere kayıt yaptırması gereken öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için yeni bir karar aldı.

    Kovid-19 hastalarına YÖK’ten kayıt hakkı

     

    Üniversitelere gönderilen kararda, 2 Eylül’deki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) işlemleri sırasında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak “Kovid-19 hastası ve karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının saklı tutulmasına” karar verildiği belirtildi.

    Bu öğrencilerin, durumlarını belgeleyen raporlarını, rapor tarihinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtlarının yapılabileceği ifade edilen kararda, işlemlerin ek yerleştirme kılavuzuna yetişmemesi durumunda bu kişilerin kontenjanlarının, mevcut kontenjana ilave edileceği bildirildi.

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