KPSS 2020/9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS 2020/9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığı ÖSYM tarafından duyuruldu. 8-13 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınan tercih işlemlerinin ardından tercih sonuçları ÖSYM tarafından 10:00'dan sonra adayların erişimine sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu. İşte ÖSYM'den yapılan o açıklama....

KPSS 2020/9 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

08 - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/9 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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