KPSS 2020/9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı!
KPSS 2020/9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 8-13 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığı ÖSYM tarafından duyuruldu. Yerleştirme sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.
KPSS 2020/9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığı ÖSYM tarafından duyuruldu. 8-13 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınan tercih işlemlerinin ardından tercih sonuçları ÖSYM tarafından 10:00'dan sonra adayların erişimine sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu. İşte ÖSYM'den yapılan o açıklama....
KPSS 2020/9 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
08 - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/9 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.