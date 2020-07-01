KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman alınacak? 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS Lisans başvurularının ÖSYM tarafından alınmasının ardından gözler Ortaöğretim sınavı için başvuruların hangi tarihler arasında alınacağına çevrildi. Binlerce aday tarafından merak edilen KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi aracılığı ile duyuruldu. Devlet kadrolarında memur olabilmek için sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday KPSS Ortaöğretim başvurularını araştırmaya devam ediyor. İşte o tarihler...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak