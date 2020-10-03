KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuçları için tarih belli oldu

KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyor. 6 Eylül'de yapılan KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri); 12-13 Eylül'de yapılan KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül'de yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM KPSS lisans sınavlarını 22 Ekim 2020 tarihinde ilan edecek. KPSS lisans sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinde sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numarası ve şifre ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.