12.01.2021 - 09:58 |
KPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu mu? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde... KPSS tercihlerini yapan binlerce kişinin her geçen gün heyecanı tavan yapıyor. Bu nedenle bir duyuru var mı diye merak edenler "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7 Ocak'ta biten başvurular sonrası her geçen gün araştırmalar hızlanıyor. Adayların aklında tek bir soru var: KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin geçen süreçten detaylar...
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.