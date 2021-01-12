KPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu mu? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7 Ocak'ta biten başvurular sonrası her geçen gün araştırmalar hızlanıyor. Adayların aklında tek bir soru var: KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin geçen süreçten detaylar...

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.