KTO Karatay’dan geleceğe yönelik yeni programlar

Bahar döneminde derslerin yaklaşık yüzde 85’ini uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilere sunan üniversite, uzaktan eğitim kapsam ve kapasitesini pandemi sürecinde daha da genişletti.

Sektörlerin talep ve beklentilerini dikkate alarak yeni bölümler açan KTO Karatay’da geleceğin meslekleri arasında yer alan Enerji Yönetimi ile İslam İktisadı ve Finans bölümlerine yer verildi. 2019-2020’de Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Pilotaj Bölümü’nü açarak ilk öğrencilerini alan üniversite, Türkiye’de planör eğitimiyle, kendi uçaklarıyla, kendi pisti ve bakım merkezinde pilot yetiştiriyor. Havacılıkta, dünyadaki en önemli ilk 3 üniversiteden biri olmayı hedefleyen KTO Karatay, kendi filosunda bulunan ve Türkiye’de ilk kez kullanılan paraşütlü eğitim uçaklarıyla, yaşanabilecek olası kazaların önüne geçecek. Üniversitede uygulama eğitimleri planör uçuşlarıyla başlıyor.