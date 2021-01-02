Küçük Zıt Anlamlısı Nedir? Küçüğün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Küçük kelimesinin zıt anlamlısı büyük kelimesidir. Küçük boyut olarak minik ufak şeyler için kullanılır. Büyük ise tam tersi kocaman, iri şeyler için kullanılır.



Küçüğün Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Zıt anlam o kelimenin anlamına karşıt gelen anlam demektir. Anlamları çelişen kelimeler zıt anlamlı kelimelerdir. Her kelimenin zıt anlamlısı olmayabilir, her kelimenin eş anlamlısı da olmayabilir. Zıt anlam olumsuz anlam ile karıştırılmamalıdır.



Zıt anlam veya karşıt anlam olarak ifade edilir. Küçük kelimesinin zıt anlamı vardır. Küçük kelimesinin karşıt anlamı büyük kelimesidir. Büyük, küçük kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimedir. Küçük ve büyük kelimeleri anlam olarak birbiri ile çelişen kelimelerdir. Bu yüzden tam anlamı ile küçük ve büyük zıt kelimelerdir.