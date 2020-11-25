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    HaberlerEğitim Haberleri Kul Sıkışmayınca Hızır Yetişmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    25.11.2020 - 17:41 |

    Kul Sıkışmayınca Hızır Yetişmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    En güzel ve en anlamlı atasözleri arasında kul sıkışmayınca hızır yetişmez cümlesi gelir. Aynı zamanda bu atasözü insana umut veren güzel bir ifade sunmaktadır. Peki kul sıkışmayınca hızır yetişmez atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklaması.

    Kul Sıkışmayınca Hızır Yetişmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    İlahi yönü ile beraber yaygın olarak günlük yaşamda çok fazla kullanılan kul sıkışmayınca hızır yetişmez atasözü, cümle içerisinde ya da tek başına değerlendirilebilir. Bu atasözünün anlamını öğrenmek suretiyle farklı yerlerde amaca göre kullanabilirsiniz.

    Kul Sıkışmayınca Hızır Yetişmez Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Sıkıntıda olan ve dara düşen, kendisine inanan insanlara Yüce Allah yardım eder. Onları sıkıntıda ve darda bırakmaz. Yeter ki Allah'a inanan kulları yanlış yola sapmasın. Yaradan en doğru zamanı bilir ve kişinin en sıkıntılı olduğu bir dönemde yolunu bir yanda açıverir. Bu güzel ve anlamlı ifadesi ile beraber kul sıkışmayınca hızır yetişmez atasözünü gerekli yerlerde kullanabilirsiniz.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri ilk söyleyenin kim olduğu belli olmayan, en anlamlı ve özlü cümlelerdir. Gözlem ve deneye dayanmış şekilde yüzlerce yıl içerisinde günümüze ulaşmış sözler olarak bilinir.

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