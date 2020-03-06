Kültür ve sanatın kalbi olacak

Kalyon Grup son yıllarda kültür sanat alanında önemli işlere imza atıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Gösteri ve Sanat Merkezi ile Kongre ve Kültür Merkezi’ni hayata geçiren kurum, İstanbul’da açtığı Kalyon Kültür ile sanata katkı vermeye devam ediyor. Nişantaşı’nda II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ‘Taş Konak’, artık Kalyon Kültür olarak hizmet verecek. Açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek merkezde, sanat alanında geçmişin yeniden keşfedilmesi ve bu alanı üretken kılacak yeni damarların açılması hedefleniyor.



Tarih korundu



1889’da yapımı tamamlanarak Osmanlı dönemi devlet adamlarından Vezir Köse Mehmet Raif Paşa’ya tahsis edilen konak, uzun yıllar Mehmet Raif Paşa’nın kızı İhsan Raif Hanım’ın (1877-1926) düzenlediği edebiyat ve sanat toplantılarına ev sahipliği yaptı.



İhsan Raif Hanım’ın ölümünden sonra 1929’da konağa Mardin Ailesi yerleşti. Halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin konakta bir süre yaşadı, müzik yapımcısı kardeşi Arif Mardin de burada doğdu. Bir dönem Halk Evi olarak da kullanılan Taş Konak, yakın zamana kadar Şişli Kaymakamlığı olarak hizmet verdi. 2013’te Şişli Valiliği tarafından restore edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.



Konak, Kalyon Kültür tarafından 2019’da kiralandı. Kalyon Kültür adıyla hizmet verecek konak, tarihine uygun biçimde bir kültür ve sanat merkezi olarak sanatseverlere ev sahipliği yapacak.



Binanın tarihi dokusuna dokunulmadan korunan mekân Barok dönem süslemelerine sahip ve beş kattan oluşuyor. Herhangi bir restorasyon yapılmayan konakta sadece Nigâr Hanım Sokağı’na açılan arka bahçeye sökülüp takılabilen bir de kış bahçesi eklendi.



İhsan Raif’den hatıra



Ziraat Nazırı Köse Mehmet Raif Paşa’nın kızı olarak 1877’de dünyaya gelen şair ve bestekar İhsan Raif Hanım, babasının görevi nedeniyle pek çok yer gezdi, özel olarak da müzik, edebiyat ve Fransızca dersleri aldı.



Hece veznini kullanan ilk kadın şair olan İhsan Raif Hanım, aşk dolu şiirler yazdı. En bilinen eserlerinden “Kimseye Etmem Şikâyet” adlı şarkının sözlerini babasının kendisini 13 yaşındayken evlendirmesi nedeniyle İstanbul’dan İzmir’e gitmek zorunda kaldığı için yazdı. Üzerinde beste çalışması yaptığı bu şiir, daha sonra Kemani Sarkis Efendi’nin yorumuyla nihavent makamında bestelenerek, Türk Sanat Müziği’nin önemli klasikleri arasına girdi.



Bu beste Şişli Kaymakamı Mehmet Öklü tarafından kaleme alınan aynı adlı bir romana konu oldu. 27 yaşında 3 çocuk annesi olarak 1904’te İzmir’den İstanbul’a dönen sanatçı, babasına ait Taş Konak’ta değişik dönemlerde yaşadı. 15 yıllık evliliğini bitiren İhsan Raif Hanım, 32 yaşında ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikte kocasının elini öpmesini istemesi üzerine “Biz iki medeni insan olarak evlendik” diyerek onun elini öpmedi ve evliliğini sonlandırdı. Balkan Savaşı’nda gönüllü hemşirelik de yapan sanatçı, 35 yaşında yazar Şahabettin Süleyman’la evlendi. İhsan Raif-Şahabettin Süleyman çifti, 1916’da İsviçre-Davos’a gitti. Avrupa’yı saran İspanyol gribine yakalanan Şahabettin Süleyman, 1921’de yaşamını yitirdi.



İhsan Raif, Davos’ta tanıştığı Strasbourglu şair Bell ile birlikte İstanbul’daki konağa geri geldi. Bell’in evlilik teklifini “42 yaşındayım, hayatımı yaşayacağım” diyerek kabul etti. Müslüman olup Hüsrev adını alan Bell ile evlenen sanatçı, konağı kiraya vererek, eşiyle İsviçre-Zürih’e yerleşti. İhsan Raif Hanım, 1926’da, 49 yaşındayken Paris’te apandisitten yaşamını yitirdi.









İlk sergi ‘Kökler’



9 Mart’tan itibaren sanatseverlerin yeni buluşma mekânı olacak Kalyon Kültür’de düzenlenen ilk sergi ‘Kökler’ olacak. Sergide dünyanın en önemli fotoğrafçılık kurumlarından Uluslararası Fotoğraf Merkezi’nin düzenlediği 22. Infinity Awards’ta genç fotoğrafçı ödülünü kazanan ilk Türk Hollandalı fotoğrafçı Ahmet Polat’ın fotoğrafları yer alıyor. 21 Haziran’a kadar gezilebilecek sergi, Hollanda’da yaşayan Gaziantepli sanatçı Polat’ın kişisel tarihine bir yolculuk niteliği taşıyor.



Sergide, Ahmet Polat’ın Hollanda’dan ilk kez Gaziantep’teki köylerine yaptığı ziyaretten izler bulunuyor. Kişinin kendi tarihini soruşturması niteliğiyle dikkat çeken sergi, sanatçının bir göçmen çocuğu olarak kendi kökenini bulmasını ziyaretçilere aktarıyor. Sergide sanatçının memleketi Gaziantep’te çektiği siyah beyaz fotoğraflardan oluşan bir seçki ve belgesel görülebilecek.



Sergi öncesinde duygularını paylaşan fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat, “Babam 50 yıldan fazla Antep’e gitmemişti. Ben de neden gitmediğini anlamıyordum. Onu Antep’e götürmeye ikna ettim. 40 yıldır beklediğim sorular oraya gidince cevaplandı. Antep’in tarihini, dedelerimi, kültürümü öğrendim. Baba-oğul bağımız güçlendi” dedi. Kökler’in Kalyon Kültür’ün ilk sergisi olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Polat, şunları söyledi: “Kalyoncu’lar Antep’li ben de Antep’liyim. Bu bina da tarihi bir bina. Buranın da bir kökü var. Hepsi bir araya gelince çok güzel bir şey oldu. Kültür ve sanata önem veren Kalyon Ailesi bu merkezle önemli bir işe imza attı.”



Gaziantep’ten Nişantaşı’na



Kalyon Grup bünyesindeki Gaziantep’te yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde de birçok sosyal, sanatsal ve kültürel aktivite gerçekleştiriliyor.



Üniversitede Kongre ve Kültür Merkezi ile Gösteri ve Sanat Merkezi bulunuyor. 3 bin kişi kapasiteli, 4 bin metrekare profesyonel sahne ve ses sistemiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ve modern yapısı olan Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, konserden bilimsel faaliyetlere kadar birçok etkinlik düzenleniyor.