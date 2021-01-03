Kurak Zıt Anlamlısı Nedir? Kurağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kurak kelimesinin zıt anlamlısını sulak kelimesi almaktadır.



Kurak Zıt Anlamlısı Nedir?



Dünyada ki iklim değişikliğinden dolayı en çok etkilenen ülke Türkiye olmaktadır. Yağışlar bu şekilde devam ettiği sürece Türkiye'de devam ettiği sürece kuralık kaçınılmaz bir son olarak gözükmektedir. Kuraklık gelecek zamanın en büyük tehlikelerinden birisini teşkil etmektedir. Yalnızca Türkiye için değil tüm dünya için bu tehlike gelecekte var olacaktır.



Özellikle kuralığın en büyük gelişmesine sebep olan neden ise küresel ısınma olarak adlandırılan bir nedendir. Küresel ısınma yalnızca kuraklığa değil dünyanın bütün doğal dengesinin bozulmasına sebep olacaktır. Kurağın zıt anlamlısı ise sulak adını alır. Sulak kelimesi kurağın tam tersi olarak yağışın olduğu, suyun bol olduğu şeyleri ifade etmektedir.