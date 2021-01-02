Kurnaz Zıt Anlamlısı Nedir? Kurnazın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Sözlük anlamı çok akıllı olan kurnaz kelimesi daha çok eleştiri cümlelerinde kullanılır. Başkalarını kandırmak için tuzaklar kuran ve aklı hep kötülüğe çalışan kişilere kurnaz denir. ''Kurmak'' fiilinden türetilen bu kelime, uyanık ve açıkgöz sözcükleri ile eş anlamlıdır. Kurnaz zıt anlamlısı nedir? Sizin için örnek cümlelerle derledik.
Günlük hayatta kurnaz manasına gelen birçok kalıplaşmış ifade kullanılıyor. Örneğin: Cin fikirli ve Külyutmaz. Aklına fazla güvenen ve karşı tarafı kandırdığını sanan insanlara ise ''şark kurnazı'' denir.
Kurnazın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Saf:
İlk anlamı duru ve temiz olan saf sözcüğü, herkes hakkında iyi şeyler düşünen ve içi dışı bir olan insanlar için de kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A- Hikmet saf bir insan olduğu için akıl oyunlarından pek anlamaz.
1.B- Hedeflerini gerçekleştirmek için saf değil kurnaz olmak zorundasın.
2- Masum:
Arapça kökenli bir sözcük olan masum da kurnaz kelimesi ile zıt anlamlıdır.
Örnek Cümleler:
1.A- Bu dünyada olan hep masum insanlara oluyor.
1.B- O böyle düşünceleri aklından geçiremeyecek kadar masum biri.