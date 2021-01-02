Kurnaz Zıt Anlamlısı Nedir? Kurnazın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Günlük hayatta kurnaz manasına gelen birçok kalıplaşmış ifade kullanılıyor. Örneğin: Cin fikirli ve Külyutmaz. Aklına fazla güvenen ve karşı tarafı kandırdığını sanan insanlara ise ''şark kurnazı'' denir.



Kurnazın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Saf:



İlk anlamı duru ve temiz olan saf sözcüğü, herkes hakkında iyi şeyler düşünen ve içi dışı bir olan insanlar için de kullanılır.



Örnek Cümleler:



1.A- Hikmet saf bir insan olduğu için akıl oyunlarından pek anlamaz.

1.B- Hedeflerini gerçekleştirmek için saf değil kurnaz olmak zorundasın.



2- Masum:



Arapça kökenli bir sözcük olan masum da kurnaz kelimesi ile zıt anlamlıdır.



Örnek Cümleler:



1.A- Bu dünyada olan hep masum insanlara oluyor.

1.B- O böyle düşünceleri aklından geçiremeyecek kadar masum biri.