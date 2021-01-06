06.01.2021 - 07:00 |
Kurslara yüz yüze eğitim izni
MEB’den, özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirildi.
MEB’den illere gönderilen yazıda, özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat’ta başlanmasının planlandığı aktarıldı.