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    HaberlerEğitim Haberleri Kurslara yüz yüze eğitim izni
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    06.01.2021 - 07:00 |

    Kurslara yüz yüze eğitim izni

    MEB’den, özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirildi.

    Kurslara yüz yüze eğitim izni

    MEB’den illere gönderilen yazıda, özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat’ta başlanmasının planlandığı aktarıldı.

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