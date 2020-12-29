29.12.2020 - 12:19 |
Kuru Zıt Anlamlısı Nedir? Kurunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Kuru kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Günlük kullanım açısından kuru kelimesi çok fazla kullanılır. Kuru kelimesinin anlamını öğrenerek daha sık kullanım yapabilirsiniz. Kuru kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Kuru kelimesinin zıt anlamlısı ıslak kelimesidir. Sizin için kuru ne demek? Kuru kelimesinin anlamı nedir? Detaylı bir şekilde kuru kelimesi ve zıt anlamlısını tüm detayları ile derledik.
Kuru kelimesinin zıt anlamlısı olan ıslak kelimesi anlam olarak suya batmış, su içinden çıkmış gibi anlamlara karşılık gelir. Islak kelimesinin eş anlamlısı yaş veya sulanmış kelimeleridir. Kuru kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime birçok alanda kullanılabilir. Taze olarak kullanımı da mevcuttur, sebzeler için yeşil anlama da gelir veya sudan yoksun olanın karşıt olarak ıslak anlamda da kullanılır.
Kurunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Islak, kuru zıt anlamlısı olan kelimedir. Kuru kelimesinin karşıt anlamı olan kelime nedir? Islak kelimesi su içinde ıslanmaktan gelmektedir. Kuru kelimesinin zıt anlamlısı yaş, taze, nemli, ıslak, yeşildir. Kuru kelimesinin farklı anlamlara gelen zıt anlamları bulunmaktadır.