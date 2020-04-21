Küs Eş Anlamlısı Nedir? Küs Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Birine herhangi bir sebepten dolayı darılmış olma durumu küs olarak nitelenmektedir. Gündelik yaşamda yeri geldiği zaman bu kelimeyi kullanırken aynı zamanda TDK’ya göre, ‘dargın’ sözcüğü eş anlamlı şekilde değerlendirilebilir.



Küs Eş Anlamlısı Nedir?



Küs kelimesi için eş anlamlı olarak amaca göre farklı yerlerde dargın sözcüğünün kullanabilirsiniz. Farklı nedenlerden dolayı herhangi birine darılma amacı taşıyan bu kelime, yazılışı ve okunuşu farklı olarak dargın sözcüğü üzerinden de tabir edilebilmektedir.



Küs Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?



İnsanlar birbirine karşı bazı zamanlar uzun bir süre konuşmaz ve kırgınlıklarını bu şekilde anlatırlar. Böyle zamanlarda ise küs oldukları anlaşılır. Bu anlama gelen küs kelimesi için böyle durumlar adına dargın kelimesini de kullanabilirsiniz.



‘’Kaç gündür benimle küs konuşmuyor.’’



‘’Ona çok dargınım.’’



Tek başına veya cümle içerisinde aynı anlamı ifade eden küs ve dargın kelimelerini ortak şekilde kullanabilirsiniz.