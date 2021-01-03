Küs Zıt Anlamlısı Nedir? Küsün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Küs kelimesi; belli durumlardan ötürü dargın olmayı ifade eden bir kelimedir. Kelimenin zıt anlamlısı ise tam tersini ifade eder. Zıt anlamlı kelimeler arasında, küs kelimesinin hangi zıt anlamı taşıdığı merak edilmektedir. Küs kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve zıt anlamların bir arada bulunduğu bir örnekle de ifade edilmesi okurlar açısından faydalı olacaktır.



Küsün Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Küs kelimesi; dargınlığı ifade eden bir kelimedir. Küs kelimesinin zıt anlamı ise barışık kelimesi olarak belirtilmiştir. Küs kelimesi ile barışık kelimeleri birbirinin zıt anlamlısıdır. Bununla beraber küs ile barışık kelimelerinin bir arada kullanıldığı örnek aşağıdaki gibi olacaktır;



- Yıllardan beri küs olan iki kardeş, sonunda barışmanın bir yolunu buldular.