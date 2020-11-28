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    28.11.2020 - 02:22 |

    Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    İnsanoğlu kendisine bahşedilen tüm yeteneklere rağmen kusurlu bir varlıktır. Bu nedenle birinde kusur aramak yerine onun kusurlarını görmezden gelen kişiler geniş bir arkadaş çevresine sahip olur. Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır atasözünün açıklaması, konusu ve anlamı nedir? Merak edenler için ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    ''Kusursuzum diyen birinin en azından bu kusuru vardır'' sözü de günümüzde sıklıkla kullanılıyor. Önemli olan hata yapıp yapmamak değil, o hataları düzeltmek için çaba sarf etmektir. Hiçbir insan, elinde olmadan ya da istemeden yaptığı hatalar için kimse suçlanmamalıdır.

    Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    TDK'ya göre Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır atasözünde, insanları hataları ile kabul etmeyen kişilerin eninde sonunda yalnız kalacağı anlatılmaktadır. Çünkü dünyadaki her insan daha sonrasında pişman olacağı birçok hata yapar. Kusurlarını gidermeye çalışan insanlar ise zamanla olgunlaşır. Gerçek dostluklar da sadece olgun insanlar arasında kurulur.

    Kısaca Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır Atasözünün Açıklaması

    Kısaca başkalarını eksikliklerine ve kusurları ile birlikte kabul etmeyenler yalnız kalmaya mahkumdur.

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