Kütahya Haritası: Kütahya İlçeleri Nelerdir? Kütahya İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Kütahya, Ege Bölgesi'nde yer alan ve Roma İmparatorluğu Döneminde Cotyaeum olarak anılan, günümüz Türkiye sınırlarında bulunan bir şehirdir. İl plaka kodu 43 olan şehrin, posta kodu ise 43000'dir. Kuzey ve batı bölgelerinde bulunan yüksek dağ sırt dorukları sayesinde geniş tarım arazi alanlarına sahiptir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Kütahya'nın Genel Olarak Tarihçesi



Kütahya yöresine ilk yerleşen topluluğun Frigler olduğu tahmin edilmektedir. Daha sonraları Lidya yönetiminde de kalan kent, Perslerin Anadolu'yu işgal etmesi üzerine himaye değiştirmiştir. Pers Medeniyetinin de, Büyük İskender komutasında yenilgiye uğramasının ardından yöre ve çevresi bir süre İskender yönetiminde kalmış, ölümü üzerineyse Roma İmparatorluğu'na geçmiştir.



1078 yılında Anadolu Selçuklular tarafından Kütahya ve çevresi ele geçirilmiş, daha sonraları doğuya yapılan seferler ekseninde tekrardan elden çıkmış ancak çok geçmeden II. Kılıç Arslan ile birlikte geri alınmıştır. II. Kılıç Arslan'ın ölümü ve ardında yaşanan tahta kavgaları sebebiyle kentin yönetimi Bizanslara kaymış, daha sonraları Osmanlı himayesine çeyiz yoluyla geçiş sağlamıştır. Son olarak Kütahya, 8 Ekim 1923'te vilayet hakkını elde etmiştir.



Kütahya İlçeleri, Nüfusu ve Kültürü



Kütahya'nın kültürel yapısına baktığımız zaman birçok farklı geleneği kendi içerisinde barındığı görülmektedir. Kabe, Kabe geleneği, küpecik geleneği, doğu ve sünnet geleneği, kurban bayramı geleneği, kızlara dünür gelmesi, düğün gelenekleri, kırklar sultan, müderris bahçesi, Hıdırellez ve gavur küfürü gibi daha bir çok geleneğe sahip olan şehir, çinicilik sanatında da ön plana çıkmaktadır.



İlde bulunan Dumlupınar Üniversitesi, büyüklüğü ve fiziki yapısı itibariyle Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biridir. Kütahya TV, Kütahya Birlik TV, Kütahya Destan TV ve Tavşanlı TV olmak üzere dört ayrı yerel Tv kuruluşu ve birden fazla yerel radyo kanalı ve de gazete kurumu bulunmaktadır. Şehir, Tavşanlı, Gediz, Hisarcık, Dumlupınar, Altıntaş gibi on iki ilçeye ve bir il merkezine sahiptir. Kütahya'nın son nüfus sayısı ise 577.941'dir.