Lesson Ne Demek? İngilizce Lesson Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Lesson kelimesinin Türkçe karşılığı derstir.

Lesson Ne Demek?

İngilizce kelimelerin anlamlarıyla beraber ezberlenmesi her ne kadar zor olsa da, birçok insan İngilizce öğrenmeye çalışıyor. İngilizce kelimelerde en çok kullanılan kelimeleri bilmek, bu dil de çok önemlidir. Bu kelimelerden biri olan lesson, ders anlamındadır. Özellikle öğrenciler tarafından çok fazla kullanılan bir kelime türüdür. Lesson kelimesinin yazılışı kadar söylenişi de İngilizce dili için çok önemlidir.

İngilizce Lesson Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizcede yer alan kelimelerden biri olan Lesson, Türkçe dilinde ders olarak çevrilmiştir. Ders kelimesinin İngilizce karşılığı mutlaka bilinmelidir. Özellikle İngilizce öğrenen kişiler bu kelimenin anlamını ezberlemelidir. İngilizce dilinde en çok kullanılan kelimeler her zaman daha ön planda olmalıdır.