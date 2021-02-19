Lesson Ne Demek? İngilizce Lesson Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
İngilizce tüm dünyada konuşulan ortak bir dildir. İngilizce de en çok kullanılan kelimeler arasında Lesson kelimesi bulunuyor. Bu kelime birçok kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Özellikle İngilizce öğrenmek isteyen kişilerin bilmesi gereken bir kelimedir. Lesson ne demek? İngilizce lesson kelimesinin anlamı nedir? Soru kalıplarına sizler için bilgi verici bir cevap derledik.
Lesson kelimesinin Türkçe karşılığı derstir.
Lesson Ne Demek?
İngilizce kelimelerin anlamlarıyla beraber ezberlenmesi her ne kadar zor olsa da, birçok insan İngilizce öğrenmeye çalışıyor. İngilizce kelimelerde en çok kullanılan kelimeleri bilmek, bu dil de çok önemlidir. Bu kelimelerden biri olan lesson, ders anlamındadır. Özellikle öğrenciler tarafından çok fazla kullanılan bir kelime türüdür. Lesson kelimesinin yazılışı kadar söylenişi de İngilizce dili için çok önemlidir.
İngilizce Lesson Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
İngilizcede yer alan kelimelerden biri olan Lesson, Türkçe dilinde ders olarak çevrilmiştir. Ders kelimesinin İngilizce karşılığı mutlaka bilinmelidir. Özellikle İngilizce öğrenen kişiler bu kelimenin anlamını ezberlemelidir. İngilizce dilinde en çok kullanılan kelimeler her zaman daha ön planda olmalıdır.