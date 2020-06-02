LGS için 2 yeni önlem

kinci olarak da geçen yıllarda sınav bitiminden 1 saat sonra öğrencilere verilen soru kitapçıkları, bu yıl olası yoğunluğun önüne geçilmesi için 22 Haziran Pazartesi’den itibaren isteyen öğrencilere dağıtılacak. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Selçuk, şunları kaydetti:

“Sınav yapılacak tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Daha önce duyurduğumuz gibi sınav günü okul girişlerinde öğrencilerimizin ellerini dezenfekte edecek ve ücretsiz maske dağıtacağız. İhtiyaç duyulan başka bir önlem olursa hemen kararını alıp kamuoyu ile paylaşacağız.”