02.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
LGS için 2 yeni önlem
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için iki yeni önlemin daha devreye alınmasına karar verildiğini açıkladı. Buna göre; 20 Haziran’da yapılacak merkezi sınav salonlarında soru kitapçığı ve cevap anahtarları dağıtılırken sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak.
kinci olarak da geçen yıllarda sınav bitiminden 1 saat sonra öğrencilere verilen soru kitapçıkları, bu yıl olası yoğunluğun önüne geçilmesi için 22 Haziran Pazartesi’den itibaren isteyen öğrencilere dağıtılacak. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Selçuk, şunları kaydetti:
“Sınav yapılacak tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Daha önce duyurduğumuz gibi sınav günü okul girişlerinde öğrencilerimizin ellerini dezenfekte edecek ve ücretsiz maske dağıtacağız. İhtiyaç duyulan başka bir önlem olursa hemen kararını alıp kamuoyu ile paylaşacağız.”
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