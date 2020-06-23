LGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2020 LGS sınav sonuç tarihi belli oldu

LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak sorusu sınava giren binlerce aday ve ailesi tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gelecekteki meslek seçimleri için ilk adımların atılacağı Lise eğitimi öğrencilik kariyeri boyunca binlerce öğrenci için önemli bir yer tutuyor. İyi bir üniversitenin yolu iyi bir lise eğitiminden geçiyor. Hayalini kurdukları lisede eğitim almak isteyen binlerce aday 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavının hemen ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak içerisinde araştırmaya başladı. Peki LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

LGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 16 Temmuz tarihinde MEB tarafından adayların erişimine açılacak. 2020 LGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre sonuçlar16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir açıklaması yapıldı.

SINAVA İTİRAZ SÜRECİ

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.