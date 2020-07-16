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    HaberlerEğitim Haberleri LGS sonuç sorgulama ekranı (sonuc.gov.tr) - 2020 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta? Bakan Ziya Selçuk açıkladı
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    16.07.2020 - 01:55 |

    LGS sonuç sorgulama ekranı (sonuc.gov.tr) - 2020 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta? Bakan Ziya Selçuk açıkladı

    20 Haziran günü düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili; MEB Bakanı Selçuk, 81 ildeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren sınav sonuçların 16 Temmuz yani bugün açıklanacağını duyurdu. İşte haberimizin içeriğinden ulaşabileceğiniz LGS sonuçları sorgulama sayfası...

    LGS sonuç sorgulama ekranı (sonuc.gov.tr) - 2020 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta? Bakan Ziya Selçuk açıkladı

    Binlerce öğrencinin uzun bir zamandır beklediği 2020 LGS sonuçları bugün erişime açılıyor. Binlerce öğrencinin emek verdiği sınava ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), önemli bir açıklama yayınladı ve LGS sınav sonuç tarihini öğrencilerle paylaştı. Peki yurt genelindeki binlerce öğrencinin heyecanla araştırdığı LGS sonuçları hangi gün saat kaçta açıklanacak?

    2020 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Öğrencilerin heyecanla beklediği Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak. 

    LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    LGS sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

    MEB SINAV SONUÇLARI ERİŞİM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercihlerin sonuçlar açıklandıktan sonra yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili bir açıklam gerçekleştirdi.

    BAKAN SELÇUK'TAN LGS AÇIKLAMASI

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptalinin olmadığını bildirdi.

    Selçuk, yazılı açıklamasında, LGS kapsamındaki merkezi sınav uygulamasının, 20 Haziran'da başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. İki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığını bildiren Selçuk, "2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.

     

    Ukraynalı spikerin canlı yayında zor anları!Ukrayna’da haberleri sunan kadın sunucunun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı.
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