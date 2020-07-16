LGS sınav sonuçları açıklandı ! TÖğrenme ekranı: sonuc.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanan LGS sınavı sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacağı duyurulmuştu.. Sınava katılan 1 milyon 472 bin 303 öğrenci sınav sonuçlarını heyecanla beklerken, sonuçların nasıl ve nereden öğrenileceği de merak ediliyor. MEB’in resmi adresi olan meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek olan LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih kılavuzunda yer alan tarihler ve kurallara göre tercih işlemleri yapılacak. 2020 LGS sonuçları sorgulama ekranını haberimizden görebilir, LGS hakkındaki detaylı açıklamaları takip edebilirsiniz. İşte 2020 LGS sonuç sayfası…

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS sınav sonuçları http://sonuc.meb.gov.tr/ adresi üzerinden öğreniliyor.

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2020 LGS SONUÇLARI SORGULAMA









LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.





BAKAN SELÇUK: SORU İPTALİ YOK

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı;

*Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

*Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak.

*Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.