LGS tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? - LGS 2020 tarihi ne zaman?

2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi uzaktan eğitim olarak devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde başgösteren corona virüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan devam etmesi milyonlarca öğrenciyi meraklandırıyor. Bu yıl lise sınavına katılım sağlayacak olan 2.5 milyon öğrenci LGS tarihi için sabırsızlanıyor. Lise adayları her gün 'LGS ne zaman', 'YKS tarihi değişti mi', 'LGS tarihi 2020' sorularına cevap arıyor. Lise hayali kuran ve çalışmalarına tüm hızıyla devam eden LİSE adayları LGS 2020 için meraklanıyor.



LGS TARİHİ BELLİ OLDU!



LGS 27-28 Haziran'da yapılacak!