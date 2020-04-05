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    HaberlerEğitim Haberleri LGS’nin detayları netleşiyor
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    05.04.2020 - 07:00 | | EĞİTİM SERVİSİ

    LGS’nin detayları netleşiyor

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020’de düzenlenecek merkezi ortak sınavlarla ilgili Sıkça Sorulan Soruları, www.meb.gov.tr’den yanıtladı.

    LGS’nin detayları netleşiyor
    EĞİTİM SERVİSİ

    MEB’in 37 soru altında paylaştığı bilgilerden öne çıkanlar şöyle:

    - Sınav başvuruları, öğrenciler için Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler başvuru için ayrıca bir işlem yapmayacak.

    - Sınava katılım zorunlu değil.

    - Sınav belgeleri 28 Mayıs 2020’de düzenlenecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, bu tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

    - Sınav, 7 Haziran’da, 2 oturum halinde düzenlenecek. 1. oturum olan sözel testinde 50 soru sorulacak, süresi 75 dakika olacak. 2. oturumda 40 soru yer alacak, öğrencilere 80 dakika süre tanınacak.

    - Öğrencilere 8. sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanmalara göre soru sorulacak.

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