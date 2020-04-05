LGS’nin detayları netleşiyor

MEB’in 37 soru altında paylaştığı bilgilerden öne çıkanlar şöyle:

- Sınav başvuruları, öğrenciler için Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler başvuru için ayrıca bir işlem yapmayacak.

- Sınava katılım zorunlu değil.

- Sınav belgeleri 28 Mayıs 2020’de düzenlenecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, bu tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

- Sınav, 7 Haziran’da, 2 oturum halinde düzenlenecek. 1. oturum olan sözel testinde 50 soru sorulacak, süresi 75 dakika olacak. 2. oturumda 40 soru yer alacak, öğrencilere 80 dakika süre tanınacak.

- Öğrencilere 8. sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanmalara göre soru sorulacak.