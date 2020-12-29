Mağlup Zıt Anlamlısı Nedir? Mağlubun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Mağlup kelimesi; yenilgi anlamını taşır. Bunun yanı sıra mağlup kelimesi, herhangi bir durumda yenilgi ile karşılaşılan cümlelerin içerisinde kullanılır. Mağlup kelimesinin zıt anlamlısı ise, tam tersini tanımlar. Mağlup kelimesinin zıt anlamını merak eden kişiler adına bilgi vermek doğru olacaktır. Bununla beraber mağlup kelimesi ile zıt anlamlısı hakkında örneklendirme yapmak okurlara fayda sağlayacaktır.



Mağlubun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Mağlup kelimesi, cümleler içerisinde karşılaşılan kelimelerin içerisinde bulunur. Bununla beraber anlamını bilen kişiler, mağlup kelimesinin zıt anlamını merak etmektedirler. Mağlup kelimesinin zıt anlamı, galiptir. Mağlup ile galip kelimeleri zıt anlamlıdır. Bununla beraber bu iki kelimeye örnek olarak aşağıdaki gibi örnek verilebilir;



- Mağlup olan takımın, çabaları sonucunda galip gelmesi hiç de şaşırtıcı bir olay değil.