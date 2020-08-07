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    HaberlerEğitim Haberleri Maltepe’den hayalleri ödüllendiren burs
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    07.08.2020 - 07:00 |

    Maltepe’den hayalleri ödüllendiren burs

    Maltepe Üniversitesi “Kendi hikâyeni kendin yaz” başlıklı öğrenci kabul sistemini devam ettiriyor.

    Maltepe’den hayalleri ödüllendiren burs

    İlkini 2019’da uygulayan üniversite,  adayları sadece YKS’den aldıkları puana göre değil, yetenek, beceri ve mesleğe uygunluk koşullarına göre değerlendirerek seçiyor. Sınav öncesinde yararlanabilmek için tek şart, adayların Maltepe Üniversitesi’nde eğitim görmek istediği bölüme online başvuru yapması. Başvuruda adayların kişisel bilgilerini, yeteneklerini, projelerini ve sosyal sorumluluk çalışmalarını anlatan bir tanıtım dosyası sunmaları ve başvurduğu bölüme yerleşmesi gerekiyor.

    Sistem şu şekilde çalışıyor: Adaylar, “kendihikayeniyaz.com” web sayfasına girerek kayıt oluyor. Profil kısmındaki kişisel, eğitim, ilgi alanı, hikâyeyle aile alanlarını dolduran aday, başarılarına dair belgeleri sisteme yüklüyor. En fazla 3 bölüm seçilebiliyor. Başvuru onayından sonra Maltepe Üniversitesi’nin kendine özgü bir hesaplama yöntemiyle hedeflenen bölüm için kazanılan desteğin oranı belirleniyor. Akademisyenler, adayın hikâyesini değerlendirdikten sonra, ‘Burs Değerlendirme Komisyonu’nda burs oranı karara bağlanıyor. Adaylar yüzde 100’e varan burs ve indirimler kazanılabiliyorlar. 

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