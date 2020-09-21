Manisa Haritası: Manisa İlçeleri Nelerdir? Manisa İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Manisa'da pek çok fabrika yer almaktadır. Bu da Manisa ilini ülkemizdeki büyük organize sanayi bölgelerinden biri yapmaktadır. Bu nedenle yıl içinde yoğun bir göç almaktadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Manisa'nın Kaç İlçesi Vardır?



Manisa iline bağlı toplamda 17 ilçe yer almaktadır. Manisa'nın nüfusu ilçelere dağılmış durumdadır. Nüfus açısından en kalabalık ilçesi Yunusemre ilçesidir. Nüfusu en az olan ilçesi ise Köprübaşı ilçesi olmaktadır.



Manisa Nüfusu Ne Kadar?



Manisa Ege Bölgesinde İzmir ilinden sonra en büyük ikinci şehirdir. Manisa ilinde 2020 yılının nüfusu 1.446.614 olarak tahmin edilmektedir. Bu veri tamamen tahminidir. 2019 yılının verilerine göre ise Manisa ilinin nüfusu 1.440.611 kişidir. Bu nüfusun %50,34 kişisi erkek nüfus, %49,66 kişisi ise kadın nüfusunu oluşturmaktadır.



Manisa ili geçmiş yıllara göre her yıl nüfusunu arttıran bir ildir. Geçmiş yıllara göre Manisa ilinin nüfusuna bakıldığında 2016 yılında nüfusun 1.396.945 olduğu bilinmektedir. 2017 yılında ise nüfus artış göstererek 1.413.041 kişi olmuştur. 2018 yılında nüfus 1.429.643 kişi iken 2019 yılında nüfus artış göstererek 1.440.611 kişi olmuştur.



Manisa İlçeleri Nelerdir?



Manisa nüfus bakımından Ege Bölgesindeki diğer illere göre kalabalık bir şehirdir. Ayrıca yüz ölçümü 13.269 kilometre karedir. Böylece nüfus yoğunluğu 109/km2 olmaktadır. Manisa'nın ilçelerinin nüfusu birbirinden farklılık göstermektedir. En kalabalık ilçesi 246.440 nüfusu ile Yunusemre ilçesidir. En az nüfusa sahip olan ilçe ise 13.185 nüfus ile Köprübaşı ilçesidir. Toplamda 17 ilçeye sahip olan Manisa ilinin ilçeleri şu şekildedir:



- Yunusemre İlçesi

- Akhisar İlçesi

- Şehzadeler İlçesi

- Turgutlu İlçesi

- Salihli İlçesi

- Soma İlçesi

- Alaşehir İlçesi

- Saruhanlı İlçesi

- Kula İlçesi

- Demirci İlçesi

- Kırkağaç İlçesi

- Sarıgöl İlçesi

- Gördes İlçesi

- Selendi İlçesi

- Ahmetli İlçesi

- Gölmarmara İlçesi

- Köprübaşı İlçesi