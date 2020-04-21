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    HaberlerEğitim Haberleri Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    21.04.2020 - 16:56 |

    Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Belki de en çok bilinen ve kullanılan atasözünden biri olarak Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır cümlesi öne çıkıyor. Özellikle kış ayları geldiğinde doğrudan kelimeleri üzerinden aynı anlam ile değerlendirilir. Peki, Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

    Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

     Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır atasözünün Türk Dil Kurumundaki anlamı, ‘Mart geldiği zaman sıcakların yaklaştığını aldanmak’ biçiminde ifade edilmektedir.

     Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır Atasözünün Anlamı Nedir?

     Mart çok şiddetli bir soğuk yaşatan kış aylarından biridir. Bazı zamanlar sıcak havalar yaşansa bile bu durum insanları aldatabilir. Özellikle kışın son ayı olduğu için, insanların yakacakları bitebilir. Böyle durumlarda insanlar kazma küreklerin saplarını bile yakmaya yeltenir. İşte böyle durumlar ile karşı karşıya kalındığında Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır atasözü kullanılır.

     Kısaca Atasözü Açıklaması

     Deyimlerin kısaltılarak insanlara bir şeyler anlatmak için kullanıldığı cümleler atasözü olarak bilinir. Bu atasözleri arasında Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır çok sık kullanılmaktadır. Hem gerçek hem de mecazi anlamı üzerinden değerlendirilen bir atasözüdür.

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