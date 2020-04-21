Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır atasözünün Türk Dil Kurumundaki anlamı, ‘Mart geldiği zaman sıcakların yaklaştığını aldanmak’ biçiminde ifade edilmektedir.

Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır Atasözünün Anlamı Nedir?

Mart çok şiddetli bir soğuk yaşatan kış aylarından biridir. Bazı zamanlar sıcak havalar yaşansa bile bu durum insanları aldatabilir. Özellikle kışın son ayı olduğu için, insanların yakacakları bitebilir. Böyle durumlarda insanlar kazma küreklerin saplarını bile yakmaya yeltenir. İşte böyle durumlar ile karşı karşıya kalındığında Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır atasözü kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Deyimlerin kısaltılarak insanlara bir şeyler anlatmak için kullanıldığı cümleler atasözü olarak bilinir. Bu atasözleri arasında Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır çok sık kullanılmaktadır. Hem gerçek hem de mecazi anlamı üzerinden değerlendirilen bir atasözüdür.