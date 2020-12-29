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    HaberlerEğitim Haberleri Masum Zıt Anlamlısı Nedir? Masumun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    29.12.2020 - 11:55 |

    Masum Zıt Anlamlısı Nedir? Masumun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Hem gerçek anlam hem de mecazi anlamı ile kullanılan masum kelimesi, aynı zamanda zıt anlamlı sözcüğü üzerinden de ele alınır. Peki, masum zıt anlamlısı nedir? Masumun zıt anlamı olan kelimeler konusunda merak edilenler.

    Masum Zıt Anlamlısı Nedir? Masumun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

     Birçok farklı kelimede arandığı gibi aynı şekilde masum zıt anlamlısı konusunda da internet üzerinden arayış gerçekleşir. Karşılığı üzerinden bu kelimenin zıt anlamlısını ele alabilir ve cümle içerisinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

    Masumun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Masum kelimesinin zıt anlamlısı olarak, ‘suçlu’ sözcüğü kullanılabilir. Türk Dil Kurumu'na uygun şekilde ele almış olan bu zıt anlamlı kelime, amaca uygun cümle içerisinde veya tek başına farklı noktalarda değerlendirilebilir. Suç işlemiş bulunan ya da suçlu kimse şeklinde ifade edilen bu kelime, gündelik yaşamda da yaygın kullanılan sözcükler içerisinde yer alıyor.

    ‘’O suçlu çok uzun yıllar hapiste kalacak.’’

    Bu şekilde anlamı üzerinden suçlu kelimesini masum sözcüğünün zıt anlamlısı olarak değerlendirmek mümkündür. Yaptığı bir durumdan ötürü kabahati olan ve bu kabahatin bedelini ödeyecek kişi olarak da ifade edilebilir.

     

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