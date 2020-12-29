Masum Zıt Anlamlısı Nedir? Masumun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Birçok farklı kelimede arandığı gibi aynı şekilde masum zıt anlamlısı konusunda da internet üzerinden arayış gerçekleşir. Karşılığı üzerinden bu kelimenin zıt anlamlısını ele alabilir ve cümle içerisinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

Masumun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Masum kelimesinin zıt anlamlısı olarak, ‘suçlu’ sözcüğü kullanılabilir. Türk Dil Kurumu'na uygun şekilde ele almış olan bu zıt anlamlı kelime, amaca uygun cümle içerisinde veya tek başına farklı noktalarda değerlendirilebilir. Suç işlemiş bulunan ya da suçlu kimse şeklinde ifade edilen bu kelime, gündelik yaşamda da yaygın kullanılan sözcükler içerisinde yer alıyor.

‘’O suçlu çok uzun yıllar hapiste kalacak.’’

Bu şekilde anlamı üzerinden suçlu kelimesini masum sözcüğünün zıt anlamlısı olarak değerlendirmek mümkündür. Yaptığı bir durumdan ötürü kabahati olan ve bu kabahatin bedelini ödeyecek kişi olarak da ifade edilebilir.