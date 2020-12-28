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    HaberlerEğitim Haberleri Mat Zıt Anlamlısı Nedir? Matın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    28.12.2020 - 16:07 |

    Mat Zıt Anlamlısı Nedir? Matın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Kelimelerin zıt anlamları, dilbilgisi açısından oldukça önemli bir durumdur. Bununla beraber her kelimenin kendine göre bir zıt anlamı bulunur. Bu kelimelerin içerisinde ''mat'' sözcüğünün zıt anlamlısı merak edilmektedir. Peki, mat kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Mat zıt anlamlısı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için zıt anlamını belirtmek, okurlar için yararlı olacaktır. İşte matın zıt anlamlısı.

    Mat Zıt Anlamlısı Nedir? Matın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    İlk önce mat sözcüğünün ne anlama geldiği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Cismin parlak ya da donuk biçimde olması, mat sözcüğünü ifade eder. Bunun tam tersi şeklinde ise zıt anlamlısı mat sözcüğüne karşılık olarak, ''parlak ya da cilalı'' şeklinde belirtilmiştir.

    Matın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Değişik cümlelerin içerisinde yer alan mat sözcüğü, tam tersi olan zıt anlamı ile kullanılabilir. Cilalı ya da parlak sözcükleri ile mat kelimesinin zıt anlamlı olduğunu belirtmek mümkündür. Aynı şekilde bu sözcüklerin her biri yalnız başına kullanılabilmektedir. Herhangi bir eşyanın ya da durumun parlak ya da donuk olmaması mat kelimesini ifade eder. Mat sözcüğünün zıt anlamı; parlak olarak tanımlanabilir.

     

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