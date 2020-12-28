Mat Zıt Anlamlısı Nedir? Matın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

İlk önce mat sözcüğünün ne anlama geldiği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Cismin parlak ya da donuk biçimde olması, mat sözcüğünü ifade eder. Bunun tam tersi şeklinde ise zıt anlamlısı mat sözcüğüne karşılık olarak, ''parlak ya da cilalı'' şeklinde belirtilmiştir.



Matın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Değişik cümlelerin içerisinde yer alan mat sözcüğü, tam tersi olan zıt anlamı ile kullanılabilir. Cilalı ya da parlak sözcükleri ile mat kelimesinin zıt anlamlı olduğunu belirtmek mümkündür. Aynı şekilde bu sözcüklerin her biri yalnız başına kullanılabilmektedir. Herhangi bir eşyanın ya da durumun parlak ya da donuk olmaması mat kelimesini ifade eder. Mat sözcüğünün zıt anlamı; parlak olarak tanımlanabilir.