‘Matematiği sevme yılı ilan edelim’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslektaşlarına yeni eğitim öğretim yılını “matematiği sevme konusunda iş birliği yılı” ilan etme çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde il ziyaretlerine ara verilmesi nedeniyle uzaktan bağlantıyla Ziya Öğretmen Buluşmaları’nı gerçekleştiren Bakan Selçuk, meslektaşlarının fikir ve önerilerini daha yakından paylaşabilmeleri için bu kez internet ortamında Ziya Öğretmen ile Zümre Toplantıları’nı başlattı. İlk zümre toplantısını sınıf öğretmenleriyle yapan Selçuk, akademik hayatının büyük bölümünü sınıf öğretmeni yetiştirmekle geçirdiğini ifade etti.



Selçuk da eşlik etti



Bartın’dan öğretmen Yeliz Terzi, toplantıya, Bakan Selçuk ile sohbet edebilmek için merakla ekran başında bekleyen oğlu Mete ile birlikte katıldı. “Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler” kitabının 100 yazarından biri olan Mete, “Kitabı bana yolladığınız için çok teşekkür ederim” dedi. Bakan Selçuk, kitabı masasından hiç ayırmadığını, Yaz Okulu açılışında yaptığı konuşmada da gösterdiğini söyleyerek Mete’ye yazmaya devam etmesini tavsiye etti. Kayseri’den toplantıya katılan Ercan Yıldız, uduyla “Salgın dönemindeki hislerimize çok yakışıyor” diyerek “Elbet Bir Gün Bulaşacağız” adlı eseri seslendirdi. Selçuk da, Yıldız’a eşlik etti.

İkinci zümre toplantısını İngilizce öğretmenleriyle gerçekleştiren Selçuk, ihtiyaçların farkında olduklarını, ders kitaplarında, öğrenme materyallerinde iyileştirme çalışmaları yapıldığını belirtti. Bakan Ziya Selçuk, küçük yaştaki çocuklar için çizgi film, animasyon gibi hazırlıkların yapıldığını belirterek, çocukların İngilizce’ye neden ihtiyaç duyduğunun doğru tanımlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.



‘Ben de seviyordum’



Bakan Selçuk, matematik öğretmenleriyle yaptığı toplantıda ise “Ben öğrenciliğimde, öğretmenimi seversem matematiği seviyordum. Benim derdim, o dersi kimin verdiğiymiş. Acaba diğer çocuklar da benim gibi düşünüyor mu?” dedi. Selçuk, meslektaşlarına yeni eğitim öğretim yılını “matematiği sevme konusunda iş birliği yılı” ilan etme çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:



‘Önerilerim var’



“Çocuklarımıza matematiği sevdirelim. Matematik alanında uluslararası düzeyde, bu ülkenin çıtasını daha yukarı taşıyalım. Bizler matematiği okul öncesinden itibaren mantıksal olarak, duygu olarak, öğreterek günlük hayatla bağını kurmak istiyoruz. Geç öğrenen, normal süreçte öğrenen ve üst düzey eğitim alması gereken çocuklarımız var. Bu üç grup için de çeşitli hazırlıklar yapıyoruz.



Matematiğin zorluğu konusunda geliştirilen geleneksel tutumun dönüştürülebilmesi için meslektaşlarıma bazı önerilerim var: Öğretmenlerimiz, ders yılı başında ilk birkaç saat matematiği sevdirmek konusunda oyunlar, etkinlikler yaparsa öğrenci ve öğretmen arasında güçlü bağ kurulur.”