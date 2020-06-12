Matematikte dünya birincisi oldular

Sınavda, Atacan Eğitim Kurumları ise 6, 7 ve 8. sınıftaki öğrencileriyle yer aldı. Yarışmada Atacan Eğitim Kurumları’nın 8. sınıf öğrencilerinden oluşan takım, 2020 Dünya Birincisi ve Türkiye Birincisi oldu. Ayrıca bir öğrenci de sınavda, bireysel sıralamada Dünya ve Türkiye Birincisi olmaya hak kazandı.

Sınava katılan 7. sınıf öğrencilerinden oluşan takım, 7. sınıflar düzeyinde 2020 Dünya ve Türkiye 4.’sü olurken 6. sınıf öğrencilerinden oluşan takım da 2020 Dünya ve Türkiye 2.’si oldu.