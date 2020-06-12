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    HaberlerEğitim Haberleri Matematikte dünya birincisi oldular
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    12.06.2020 - 06:50 |

    Matematikte dünya birincisi oldular

    Dünya genelinde uygulanan Amerika-Kanada merkezli matematik yeterlilik sınavı Uluslararası Matematik Ligi’ne bu yıl, her sınıf düzeyinde 15 ülkeden yaklaşık 1000 okul katıldı.

    Matematikte dünya birincisi oldular

    Sınavda, Atacan Eğitim Kurumları ise 6, 7 ve 8. sınıftaki öğrencileriyle yer aldı. Yarışmada Atacan Eğitim Kurumları’nın 8. sınıf öğrencilerinden oluşan takım, 2020 Dünya Birincisi ve Türkiye Birincisi oldu. Ayrıca bir öğrenci de sınavda, bireysel sıralamada Dünya ve Türkiye Birincisi olmaya hak kazandı.

    Sınava katılan 7. sınıf öğrencilerinden oluşan takım, 7. sınıflar düzeyinde 2020 Dünya ve Türkiye 4.’sü olurken 6. sınıf öğrencilerinden oluşan takım da  2020 Dünya ve Türkiye 2.’si oldu.

    Karşısında müzik açılan Ayı, arkasını dönüp gittiKarabük'te bir kişinin arabesk şarkı dinlettiği ayı arkasını dönüp ormanda kendini kaybettirdi.
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