Mazlumun Ahı İndirir Şahı Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Benzer bir atasözü üzerinden de aynı anlama gelen mazlumun ahı indirir şahı, gündelik hayatta da kullanılan atasözlerinden biridir. Özellikle Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste atasözü ile de aynı anlama geldiğini söylemek mümkün.

Mazlumun Ahı İndirir Şahı Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Kimse başka insanlara zulüm etmemelidir. Özellikle savunmasız ve masum insanlara karşı merhametli olunması gerekir. Aksi takdirde zulüm gören bir insanın bedduası, padişahı dahil tahtından indirir. O yüzden kimsenin ahı alınmak istenmiyorsa, kişi elindeki gücü başkalarını ezmek için kullanmamalıdır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri günlük yaşamda nasihat vermek için kullanılan ve yüzyıllar öncesinden gelen cümlelerdir. Zamanında deneyin ve tecrübeye dayalı şekilde kurulmuş ve günümüze kadar ulaşmış özlü sözler olarak da nitelenebilir. Amaca uygun şekilde farklı yerlerde bu atasözünü kullanmak mümkündür.