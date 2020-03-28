MEB ve Maliye’den özel okul çalışması

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, özel okullar konusunda Milliyet’e açıklamalarda bulundu.

Dal, koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen sektörlere ilişkin açıklanan destek paketine özel okulların da alınması için taleplerini MEB’e ilettiklerini söyledi. Açıklanan ilk destek paketinde bunun mümkün olmadığını belirten Dal, “MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı beraber ‘Burada mağduriyetler doğacaktır. Bu mağduriyetleri nasıl önleriz?’ diye bir çalışma yapıyor. Hem kurumlara hem velilere yönelik destekleyici bir paket hazırlanıyor” dedi.

Bu süreçte özel okullar, öğretmenleri ve velilerinin yaşayabilecekleri mağduriyetlere dikkati çeken Dal, şöyle konuştu:

“Okul, alması gereken ücretleri alamazsa mağdur olmaz mı? Durumu kotarabilir mi? Kotaramaz. Verdiği hizmetin karşılığı olarak aldığı ücretle ayakta duruyor. Bu ücretlerin yarısının gelmediğini düşünürsek kurum bunu kaldıramaz. Kurum mağdur olursa hem veli hem öğretmen mağdur olur. Öğretmen maaşını alamaz. Bizim söylediğimiz, veliler kurumlarına sahip çıksın, kurumlar da hem eğitimlerini tamamlasınlar hem de öğretmenlerine sahip çıksınlar. Bu bir zincir. Bu zincirin hiçbir tarafını bozmamamız lazım.”

‘Düşük faizli kredi’

Velilerin bu süreçte ekonomik durumu uygun olsa dahi “Acaba ne olur?” endişesiyle ödeme yapmamalarının yanlış olduğunu vurgulayan Dal, ayrıca koronavirüs tedbirleri nedeniyle gerçekten ödeme yapamayacak, sıkıntıya düşebilecek velilerin de olabileceğine işaret etti.

“Devletimizle bunları görüştük” diyen Dal, üzerinde çalışıldığını belirttiği pakete ilişkin şunları söyledi:

“Milli Eğitim, Hazine ve Maliye Bakan yardımcılarımız bununla ilgili süreci beraber götürüyorlar. Biz de görüştük. Fikirlerimizi alıyorlar. Herkes ‘Bu sektörü nasıl rahatlatırız?’ diye uğraşıyor. Örneğin, ödeme yapamayan bir veli olursa devlet diyor ki ‘Buna uygun çok düşük faizli kredi verebilirim’. Ayrıca okul mağdur oluyor. Okul kirası için devlet ‘Kira ödemesine çok düşük faizli kredi uygulatalım 3-4 ay’... Buna benzer önlemler var.”

‘Veli, okulla konuşsun’

Velilerce dile getirilen “Almadığımız hizmetin bedelini ödüyoruz. Nereden bileceğiz bu iş bitince okullar açık kalsa bile bizden ekstra yine para istemeyeceklerini?” endişesine de Dal, “Velimiz gitsin okuluyla bunu konuşsun. Gerekirse yazı alsın. Okul vermiyorsa zaten para ödemesin” karşılığını verdi.

‘Yanlış yapıyorlar’

Dal, Ankara’da bazı özel okulların öğretmenlerini işten çıkarmaya başladığı iddiasına ilişkin de Dal, “Bizim bilgimiz yok. Ama Türkiye’de 12 bin özel okul var. Bunların durumlarının ne olduğu, nasıl bir pozisyon aldıklarını bilemeyiz. Bu durumda olan varsa bununla ilgili hukuki süreci takip etmesi lazım. Bugün bu hareketi yapıyorlarsa yanlış yapıyorlar” dedi.