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    HaberlerEğitim Haberleri MEB’den ‘devamsızlık’ düzenlemesi
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    10.07.2020 - 07:00 | | Ankara DHA

    MEB’den ‘devamsızlık’ düzenlemesi

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibariyle tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan lise son sınıf öğrencilerinin, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edileceğini duyurdu.

    MEB’den ‘devamsızlık’ düzenlemesi

     

    Bakanlık’tan illere gönderilen yazıya göre; MEB’e ulaşan öğrenci ve veli taleplerine, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12. sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olmalarına, bazılarının da sorumluluk sınavlarıyla başarabilecekleri sayıda sorumlu derslerinin bulunmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştükleri, bazılarının ise örgün eğitime devam etmek istedikleri halde örgün eğitimin dışına çıkma gibi bir durumla karşı karşıya kaldıkları yansıdı.

    Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibariyle tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilebilecek. Tüm derslerden birinci dönem puanı oluşmasına rağmen başarısız dersleri olup devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı durumunda bulunan lise son sınıf öğrencileri de devamlı öğrenciler gibi değerlendirilerek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavlarına girebilecek ve başarılı olmaları durumunda mezun olabilecekler.

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