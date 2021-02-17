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    17.02.2021 - 05:13 |

    Melda İsminin Anlamı Nedir? Melda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Her anlamı ile beraber kız çocukları için güzel bir isim olarak Melda öne çıkıyor. Farklı anlamlara sahip olan bu güzel isim aynı zamanda etkili bir okunuş sunmaktadır. Peki Melda isminin anlamı nedir? Melda ne demek, hangi anlama gelir? İşte merak edilen bilgiler.

    Melda İsminin Anlamı Nedir? Melda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?


    Melda Arapça kökenli bir isimdir. Kız çocukları için hitap eden farklı anlamları olmasının yanı sıra, okunuş açısından yumuşak ve naif bir etki yaratır. Bu sebepten dolayı günümüzde birçok anne ve babanın ilgisini çeken isimler içerisinde yer alıyor.

    Melda Ne Demek?

    Göze çarpan ve son dönemlerde çok sevilen isimlerden biri olarak Melda dikkat çekmiş durumda. Özellikle anlamlarının çok sevildiğini ve değer gördüğünü dile getirmek gerekir.

    - Genç
    - Körpe
    - Nazik

    Bir kız çocuğunun zayıf ve hanımefendiliğini ortaya çıkaran, bu konuda kullanılabilecek en güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda tek başına kullanılırken başka isimler üzerinden de ele almak mümkün.

    Melda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

    Melda ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir addır. Uzun yıllardır Türkçede yer alan ve yerleşik olarak kullanılan Melda adı, özellikle anlamı üzerinden çok seviliyor. Tabii teşkil ettiği anlamının yanı sıra ayrıca sunduğu okumuş oldukça hoş bir etki yaratmaktadır. Bu yönüyle kız çocukları için değerlendirilebilecek günümüzün sevilen isimleri içerisinde geliyor. Bu güzel ismi listeye ekleyebilir ve seçik aşamasında değerlendirmek için tutabilirsiniz.

     

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