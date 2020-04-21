Merasim Eş Anlamlısı Nedir? Merasim Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Merasim kelimesi eş anlamlı olarak Türk Dil Kurumu'na göre, ‘tören’ kelimesi üzerinden tabir edilmektedir. Aynı zamanda merasim tören anlamına gelir. Pek çok farklı amaç altında ele alınan resmi işlemler konusunda da merasim kelimesi kullanılır.

Merasim Eş Anlamlısı Nedir?

Birtakım resmi işlemler ile beraber tören olarak bilinen merasim kelimesi, gündelik yaşamda yaygın olarak kullanılır. Çok fazla değerlendirilen bu kelime aynı zamanda TDK üzerinden tören sözcüğü ile ele alınmaktadır. Ancak halk arasında tören daha ağır basmakta ve değerlendirilmektedir.

Merasim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Farklı yerlerde amaca uygun olarak merasim ile beraber tören kelimelerini kullanabilirsiniz.

‘’Bugün törene katıldım ama gerçekten çok kalabalıktı.’’

‘’Merasime gitmek için hazırlandı.’’

Burada verilen her iki cümle içerisinde hem merasim kelimesinin hem de tören sözcüğünün eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.