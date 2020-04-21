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    HaberlerEğitim Haberleri Merhamet Eş Anlamlısı Nedir? Merhamet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 17:51 |

    Merhamet Eş Anlamlısı Nedir? Merhamet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Dilimizde bulunan birçok kelimesinin eş anlamı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri TDK sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Peki, merhamet ne demek? Merhamet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sizlere merhamet kelimesini detayları ile derledik.

    Merhamet Eş Anlamlısı Nedir? Merhamet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Merhamet kelimesi dilimize Arapça dilinden geçmiş bir kelimedir. Gün içerisinde de sıklıkla kullanılır. Merhamet kelimesinin eş anlamlısı ise acıma kelimesidir.

    Merhamet Eş Anlamlısı Nedir?

    Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan, fakat yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelerden birisi genellikle yabancı kökenli bir kelimedir. Merhamet kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir.

    Kelimenin eş anlamlısı ise acıma kelimesidir. Eş anlamlı kelimenin diğer adı anlamdaş veya yakın anlamdır. Böylece cümle içerisinde merhamet kelimesi yerine aynı anlam barındıran acıma kelimesi de kullanılabilir. 

    Merhamet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler ve Anlamı Nedir?

    Eş anlamlı kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Merhamet kelimesinin eş anlamlısı ise acıma kelimesidir. Merhamet kelimesi sözlük anlamı aşağıda açıklanmıştır.

     - Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma. 

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