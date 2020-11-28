Merhametten Maraz Doğar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

''İyilikten Maraz Doğar'' sözü de aynı anlama geldiği için bu atasözünün yerine kullanılabilir. Atalarımız, her zaman iyiliklerin karşılıksız yapılması gerektiğini söylemiştir. Çünkü bazı insanlar kendisine iyilik yapan kişilere aynı şekilde karşılık vermez. ''İyilik Yap Denize At, Balık Bilmezse Halik Bilir'' sözü bunun için söylenmiştir.



Merhametten Maraz Doğar Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre bu atasözünde, insanlara merhamet ve sevgiyle yaklaşan kişilerin vefasızlık ve düşmanca tavırlar ile karşılaşabileceği anlatılır. Biz ne kadar hoşgörülü olursak olalım, karşı taraf kötü niyetli olabilir. Bu da büyük tartışmaların ve kavgaların yaşanmasına neden olabilir.



Kısaca Atasözünün Anlamı



Kısaca Merhametten Maraz Doğar sözünde, yardım ettiğimiz ve dostluk kurduğumuz insanları seçerken dikkat etmemiz gerektiği vurgulanır.