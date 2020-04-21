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    HaberlerEğitim Haberleri Meşhur Eş Anlamlısı Nedir? Meşhur Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 17:24 |

    Meşhur Eş Anlamlısı Nedir? Meşhur Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Pek çok kişi veya durum için meşhur kelimesi ortak şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu kelimenin alternatif eş anlamlısını öğrenerek değerlendirmeniz mümkün. Meşhur eş anlamlısı nedir? Meşhur kelimesinin eş anlamı olan sözcükler konusunda detaylar.

    Meşhur Eş Anlamlısı Nedir? Meşhur Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Herkes tarafından bilinen ve çok tanınmış, yaygın olan durum veya kişi adına meşhur kelimesi kullanılmaktadır. Gündelik yaşamda çok sık kullanılan bu kelime için TDK'ya göre, ‘ünlü’ sözcüğü eş anlamlı olarak değerlendirilebilir. 

    Meşhur Eş Anlamlısı Nedir?

    Özellikle hem televizyonda hem de sosyal medyada çok iyi tarafından bilinen kişiler adına günümüzde meşhur kelimesi kullanılabilmektedir. Bu kelime kadar ünlü sözcüğü de eş anlamlı olarak yine yaygın değerlendiriliyor. Okunuşu ve yazılışları farklı olan bu iki kelimeyi aynı anlam kapsamında kullanabilirsiniz.

    Meşhur Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Ülke çapında eğer kişiler ya da bazı eşyalar ve hayvanlar da olsa bilinirse bunun için meşhur kelimesi kullanılır. Bu kelimenin eş anlamlısı olarak aynı şekilde ünlü sözcüğünü de değerlendirebilirsiniz.

     

     ‘’Çok meşhur oldu.’’

     

     ‘’Bugün ünlü biri ile karşılaştım.’’

     

     Bu şekilde cümle içerisinde ya da tek başına hem meşhur hem de ünlü kelimesini kullanmanız mümkün.

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