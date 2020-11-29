Meyveli Ağacı Taşlarlar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

En çok tercih edilen atasözleri arasında önemli bir yer tutan meyveli ağacı taşlarlar atasözü hala etkisini kaybetmeden işlevsel bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Bu atasözünün ne anlama geldiği kişiler arasında oldukça merak uyandıran bir konu.



Meyveli Ağacı Taşlarlar Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Meyveli ağacı taşlarlar atasözünün anlamı, bilgi birikimi yüksek ve toplumda saygın bir yer edinmeyi başaran kişiler haksız saldırılara uğrayarak hedef haline gelirler. Fakat sıradan insanlar ile pek fazla uğraşan olmaz.



Meyveli Ağacı Taşlarlar Atasözünün Kısaca Açıklaması



Toplum içinde adını duyurmayı başarmış ve hızlı bir ilerleyiş gösteren bilgili kişiler diğer kişilerin haksız saldırısına maruz kalabilir. Fakat sıradan insanlar böyle sorunlarla karşılaşmazlar.