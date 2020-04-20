Millet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Millet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Millet kelimesi eş anlamlı olabilecek kelimeler arasında bulunmaktadır. Millet kelimesinin eş anlamlı

kelimesi ulustur.

Millet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat eş anlamlı kelimelerin yazılışları

birbirinden farklıdır. Anlam bakımından aynı olması sebebiyle cümle içerisinden birbirlerinin yerlerine

kullanılabilirler. Millet kelimesi de bu kelimelerden birisidir. Millet kelimesinin eş anlamlı kelimesi

aşağıda belirtilmiştir.

Ulus, Herkes, Ülkü, Duygu, Tarih

Millet kelimesi anlamı ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Kelimenin sözlük anlamı

aşağıda belirtilmiştir.

- Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih ve ülkü birliği olan insan

topluluğudur. Cümle içerisinde bu anlamda kullanılan millet kelimesi yerine eş anlamı olan ulus kelimesi

kullanılabilir.

- Bir yerde bulunan insanların bütünü.

- Benzer özellikleri olan topluluk.