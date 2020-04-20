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    HaberlerEğitim Haberleri Millet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Millet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
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    20.04.2020 - 17:59 |

    Millet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Millet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Dilimizde bazı kelimelerin eş anlamları bulunur. Bu kelimelerin doğru yazılışı bazı kişiler tarafındanbilinmemektedir. Millet kelimesi de eş anlamlısı olan kelimelerden birsidir. Millet kelimesinin eş anlamlıkelimesi birleşik mi ayrı mı yazılır? Kelimenin doğru yazılışı nasıldır? Bu bilgileri TDK sözlüklerindebulmak mümkündür. Peki, millet kelimesinin eş anlamı nedir? Bu konuyu aşağıda sizlere derledik.

    Millet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Millet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Millet kelimesi eş anlamlı olabilecek kelimeler arasında bulunmaktadır. Millet kelimesinin eş anlamlı
    kelimesi ulustur.

    Millet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

    Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat eş anlamlı kelimelerin yazılışları
    birbirinden farklıdır. Anlam bakımından aynı olması sebebiyle cümle içerisinden birbirlerinin yerlerine
    kullanılabilirler. Millet kelimesi de bu kelimelerden birisidir. Millet kelimesinin eş anlamlı kelimesi
    aşağıda belirtilmiştir.

    Ulus, Herkes, Ülkü, Duygu, Tarih

    Millet kelimesi anlamı ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Kelimenin sözlük anlamı
    aşağıda belirtilmiştir.

    - Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih ve ülkü birliği olan insan
    topluluğudur. Cümle içerisinde bu anlamda kullanılan millet kelimesi yerine eş anlamı olan ulus kelimesi
    kullanılabilir.
    - Bir yerde bulunan insanların bütünü.
    - Benzer özellikleri olan topluluk.

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