Mimari özellikler artık daha önemli

Okul seçiminde eğitim kurumunun mimarisi, diğer kriterler kadar önemli. Mimari açıdan doğru tasarlanan okullarda çocuklar, daha mutlu olurken, okulun mimarisi, öğrencinin akademik başarısında ve karakter oluşumunda da büyük rol oynuyor. Bu noktada özellikle doğal, sosyal, kültürel ve spor etkinlik alanlarının yeterliliği çok önemli. Koronavirüs sonrası sosyal mesafe, doğal havalandırmanın öneminin artığı yeni dönemde aileler, okulun mimarisine daha çok dikkat etmeliler. Bu konuda merak edilenleri PAB Mimarlık’tan Pınar Gökbayrak, Ali Eray ve Burçin Yıldırım’a yönelttik:

‘Doğal ışığa dikkat’

- Mimari neden önemli?

Okul, çocuğun ailesinden kopup ilk defa toplumsal hayatla karşılaştığı mekân olduğu için önemli. İlk arkadaşlarıyla, ailesi dışında ilk yetişkinlerle ilişkileri bu mekânda gerçekleşir. Okul, öğrencinin sadece çalışma değil, dinlenme ve oyun zamanlarını da nitelikli geçirmesini sağlamalı. Yenilikçi eğitim anlayışlarına uygun tasarlanmış eğitim yapıları öğrencinin akademik başarısının yanı sıra fiziksel, duygusal ve zihinsel becerilerinin gelişimi için belirleyici. Eğitim modeline paralel olarak, çocuğun karakterinin şekillendiği bu mekânlar, şeffaf, erişilebilir, katılımcı, hiyerarşiden uzak ve demokratik olduğunda, çocuğun merak duygusunu tetikleyen, sosyal hayatında özgüvenli, işbirliğine açık bir sosyal kimlik kazanmasını destekleyecektir.

- Aileler okulları gezerken nelere dikkat etmeliler?

Güvenlik elbette en önemli kriter. Çocuğun yaşına uygun güvenli bir ortam sağlanmış olmalı, sınıflarda ve ortak mekânlarda doğal ışık-doğal hava düzeyi uygun olmalı. Kullanılan mobilyaların yine yaşa uygun şekilde ergonomik olması temel ihtiyaçlardan. Temel ihtiyaçların ardından ise öğrencinin duygusal olarak bir bağ kurabileceği, kendisini huzurlu ve konforlu hissedeceği bir ortam sağlanmalı çünkü bilimsel araştırmalardan da biliyoruz ki çocuk kendisini güvende hissettiğinde ve konfor koşulları uygun olduğunda öğrenme ve konsantrasyon düzeyi de olumlu yönde etkilenir. Asgari fiziksel ve duygusal koşullar sağlandığındaysa, öğrencinin ufkunu genişletecek mekânlara sıra geliyor: Kütüphane, laboratuvarlar, sanat atölyeleri, doğayla iç içe bir bahçe… Bu mekânların eğitim modelinin doğal bir parçası olması ve çocuğun gündelik hayatının bir uzantısına dönüşmesi önemli.

‘Güvenlik tedbirlerine bakın’

- Okullarda hangi güvenlik önlemleri alınmalı?

Önceliğimiz fiziksel güvenlik. Yangın kaçışlarının yetersizliği, düşmeye sebep olabilecek kontrolsüz yükseklikler veya kaygan zeminler gibi çocuğu fiziksel olarak tehlike altına atabilecek asgari koşullar, denetlenen bir okulda söz konusu olmamalı.

Çocuğun yaş grubu da önemli. Kendi yaş grubuna uygun ergonomide ekipman ve mobilya kullanımı, ortak alanların yaş gruplarına göre planlanmış ve hatta ayrılmış olması, alternatif oyun alanları, çocukların kendi aralarında da daha korunaklı sosyalleşmesini sağlayacaktır.

- Koronavirüsle sosyal mesafe, doğal havalandırma gibi konuların da önemi arttı. Okulların bu konuda mimari düzenleme yapmaları gerekir mi?

Elbette. Sınıfların ve ortak mekânların düzenli olarak doğal havalandırılması çok önemli. Mekanik havalandırma sistemleri varsa mutlaka kapasitelerinin uzmanlarca kontrol edilmesi ve uyarılara göre gerekiyorsa kullanım koşullarının değiştirilmesi ihmal edilmemeli. Mobilya ve kaplama yüzeylerinin kolay temizlenebilmesi, kir ve bakteri tutmayacak malzemelerin seçimi her zaman önemliydi, şimdi bu önem daha da görünürlük kazandı.

Sınıf sıralarının yerleşimi, yemekhane düzeni, okul servis kapasiteleri, idari ofislerin kullanım koşullarında kullanıcı sayısını ve aralarındaki mesafeyi korumak, düzenli olarak hijyen koşullarını sağlamak alınabilecek tedbirlerden. Ancak teneffüslerde ve oyun sırasında çocukların kendi aralarındaki fiziksel mesafenin nasıl korunabileceği açıkçası en zoru. Bu da mimarinin ötesine geçen bir konu.