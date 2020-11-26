Minareyi Çalan Kılıfını Hazırlar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

​​​​​​Kötü bir harekete başlamadan önce hazırlanan bahaneleri anlatan atasözümüz "Minareyi çalan kılıfını hazırlar" olmaktadır.

Minareyi Çalan Kılıfını Hazırlar Atasözünün Tanımı Nedir?

"Minareyi çalan kılıfını hazırlar" atasözünün tanımını şu şekilde yapmak mümkün olmaktadır. İnsanlara ya da çevresine kötülük yapmak için plan yapan kişiler, bu planlarından zarar görmemek için gerekli hazırlıkları da yaparlar.

Minareyi Çalan Kılıfını Hazırlar Atasözünün Kısaca Açıklaması

Genellikle kötü ve çevresine zarar verecek davranışlar içerisine girmeden önce bunu bilinçli olarak yaptıkları ve sonuçlarının çok kötü olacağını bildikleri için kendilerini korumanın yollarını ararlar. Bu sebeple de yaptıkları kötülükler ne kadar büyük olursa olsun bunların sonuçlarını defedecek bahaneleri her zaman bulunmaktadır.

Diğer bir yandan bu atasözü birçok olay için de söylenmektedir. Bu olaylarında kötü olup olmadığına her zaman bakılmaz. Bu durumlarda anlatılan sadece her işin bir bahanesinin olabileceğidir. Bu sebeple genellikle kötü durumlar için söylense de genel bir kullanımı da olabilmektedir.